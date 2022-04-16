Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло 200 дітей. Ще понад 360 дітей – поранені. Про це у суботу, 16 квітня, повідомили в Офісі генпрокурора. Ця статистика є не остаточною, адже через постійні обстріли міст порахувати точну кількість загиблих наразі не можливо.

Найбільше дітей постраждали у Донецькій області – 117, Київській – 105, Харківській – 88, Чернігівській – 54, Херсонській – 41, Миколаївській – 40, Луганській – 36, Запорізькій – 23, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15.

15 квітня російські військовослужбовці обстріляли один із районів Харкова. Внаслідок обстрілу постраждало 5 дітей, двоє з яких загинуло, серед них 7-місячний малюк. 14 квітня на околиці смт. Нововоронцовка в Херсонській області внаслідок детонації касетного снаряду отримав поранення 15-річний хлопець.

Загалом від збройної агресії Росії в Україні постраждали 560 дітей, із яких щонайменше 200 загинули, ще понад 360 – поранені.