Рибальське спорядження перевізник віз до покупця в Ужгороді

Через пункт пропуску «Ягодин» намагались незаконно перевезти рибальське спорядження вартістю 3 млн грн. Товари не були задекларовані у вантажі, який перевізник доставляв від продавця у Гонконгу до покупця в Ужгороді.

Як повідомила прес-служба Волинської митниці, загалом йдеться про понад 1,5 тонни вилученого товару: це одиночні та підібрані у комплекти сигналізатори ловлі, а також волосінь на котушках різної специфікації. Вартість цього спорядження становить понад 3 млн грн.

«Це рибальське начиння не було задеклароване у вантажі, який перевізник доставляв від продавця з Гонконгу до покупця в Ужгороді в митному режимі імпорту на умовах поставки. Воно було виявлене на митному посту "Ягодин" у ході повного огляду транспортного засобу з відкриттям та перерахунком вантажних місць. Підставою для направлення на огляд стала невідповідність між задекларованою та фактичною вагою китайської продукції, що поставлялася на умовах зовнішньо-економічного контракту», – йдеться у повідомленні.

Митники склали протокол за ч.1 ст. 483 МКУ (переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю). Санкція статті передбачає штраф у розмірі 100% від вартості товару, а також конфіскацію контрабанди.