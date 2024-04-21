Відновити оформлення вантажівок обіцяють вранці 22 квітня

У пунктах пропуску на українсько-польському кордоні тимчасово не оформлюють вантажні транспортні засоби з вантажем, які прямують з України до Польщі. Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України у неділю, 21 квітня.

Як зазначають у ДПСУ, польські прикордонники сповістили українських колег про те, що у системі митної служби Польщі стався збій.

«У зв'язку з цим оформлення транспорту, що переміщує вантаж до Польщі, в митному відношенні не здійснюватиметься», – йдеться у повідомленні.

Ритмічний пропуск вантажівок планують відновити орієнтовно о 08:00 у понеділок, 22 квітня. Пропуск легкових автомобілів, автобусів та порожніх транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі.

Зазначимо, що на українсько-польському кордоні розташовані вісім автомобільних пунктів пропуску:

Рава-Руська – Гребенне;

Угринів – Долгобичув;

Ягодин – Дорогуськ;

Краковець – Корчова;

Устилуг – Зосин;

Грушів – Будомєж;

Смільниця – Кросценко;

Шегині – Медика.

Як інформував ZAXID.NET, заблокованими польськими фермерами також залишаються напрямки пунктів пропуску «Ягодин» та «Рава-Руська» залишаються заблокованими польськими фермерами. Там протестувальники продовжують ускладнювати рух вантажівок, пропускаючи по кілька фур на годину, або взагалі обмежуючи рух.