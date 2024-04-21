Через збій у митній службі Польщі на кордоні не оформлюють транспорт з вантажем з України
Ритмічний пропуск вантажівок планують відновити вранці 22 квітня
У пунктах пропуску на українсько-польському кордоні тимчасово не оформлюють вантажні транспортні засоби з вантажем, які прямують з України до Польщі. Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України у неділю, 21 квітня.
Як зазначають у ДПСУ, польські прикордонники сповістили українських колег про те, що у системі митної служби Польщі стався збій.
«У зв'язку з цим оформлення транспорту, що переміщує вантаж до Польщі, в митному відношенні не здійснюватиметься», – йдеться у повідомленні.
Ритмічний пропуск вантажівок планують відновити орієнтовно о 08:00 у понеділок, 22 квітня. Пропуск легкових автомобілів, автобусів та порожніх транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі.
Зазначимо, що на українсько-польському кордоні розташовані вісім автомобільних пунктів пропуску:
- Рава-Руська – Гребенне;
- Угринів – Долгобичув;
- Ягодин – Дорогуськ;
- Краковець – Корчова;
- Устилуг – Зосин;
- Грушів – Будомєж;
- Смільниця – Кросценко;
- Шегині – Медика.
Як інформував ZAXID.NET, заблокованими польськими фермерами також залишаються напрямки пунктів пропуску «Ягодин» та «Рава-Руська» залишаються заблокованими польськими фермерами. Там протестувальники продовжують ускладнювати рух вантажівок, пропускаючи по кілька фур на годину, або взагалі обмежуючи рух.