Через зіткнення двох вантажівок ускладнений рух на трасі Київ-Чоп біля Тухольки

На трасі Київ – Чоп на Львівщині зіткнулися дві вантажівки. Дорожньо-транспортна пригода сталася у середу, 11 серпня, близько 17:00 біля с. Тухолька Стрийського району. Через ДТП на цій ділянці траси ускладнився рух. За попередньою інформацією, є постраждалі, проте наразі деталі невідомі. Поліцейські організували реверсний рух. Нагадаємо, учора на цій трасі поблизу с. Тухолька також сталася ДТП між вантажівкою та легковиком. У ДТП постраждала пасажирка легковика, яку довелось вирізати з авто. Рух на цій ділянці був ускладнений. Інформація доповнюється...

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