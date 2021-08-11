Через зіткнення двох вантажівок на трасі біля Тухольки ускладнений рух
Поліцейські організували реверсний рух
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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Через зіткнення двох вантажівок ускладнений рух на трасі Київ-Чоп біля Тухольки
На трасі Київ – Чоп на Львівщині зіткнулися дві вантажівки. Дорожньо-транспортна пригода сталася у середу, 11 серпня, близько 17:00 біля с. Тухолька Стрийського району. Через ДТП на цій ділянці траси ускладнився рух.
За попередньою інформацією, є постраждалі, проте наразі деталі невідомі.
Поліцейські організували реверсний рух.
Нагадаємо, учора на цій трасі поблизу с. Тухолька також сталася ДТП між вантажівкою та легковиком. У ДТП постраждала пасажирка легковика, яку довелось вирізати з авто. Рух на цій ділянці був ускладнений.
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