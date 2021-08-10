ДТП трапилась між селами Тухолька і Нагірне

На трасі Київ–Чоп поблизу села Тухолька у вівторок, 10 серпня, трапилась ДТП між вантажівкою та легковиком. У ДТП постраждала пасажирка легковика, її довелось вирізати з авто. Через аварію на дорозі ускладнився рух.

Про ДТП у Стрийському районі між селами Нагірне та Тухолька повідомили у прес-службі Патрульної поліції о 14:04. Як вказано у повідомленні, зіткнулися два автомобілі: вантажівка та легковик. Внаслідок ДТП постраждали двоє людей.

У Стрийському відділі ДСНС повідомили, що ДТП сталася о 13:41, зіткнулися автомобілі Hyundai Accent та вантажівка Renault Magnum. Легковик сильно вдарило у праву частину, через що постраждала пасажирка. Її довелось вирізали з машини за допомогою спеціального розтискача. Після цього її забрали з травмами різного ступеня важкості до лікарні.

Через ДТП рух на цій ділянці траси Київ–Чоп тривалий час був ускладнений.