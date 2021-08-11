ДТП сталася поблизу заводу «Галіція»

У Городку шкільний автобус «Богдан» зіткнувся із Volkswagen, а потім в’їхав у паркан житлового будинку. ДТП трапилась у середу, 11 липня, близько 14:20 на вул. Львівській, що на в’їзді у Городок. За попередньою інформацією, внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Фото з місця ДТП опублікували користувачі у групі «Все про Городок» у Facebook. На автодорозі Львів – Шегині зіткнулися автобус «Школярик» та легковий автомобіль Volkswagen Passat. Внаслідок зіткнення автобус в'їхав у мурований паркан. У момент ДТП в автобусі дітей не було.

Свідки написали, що ДТП сталася поблизу підприємства «Яблуневий дар», яке розташоване на вул. Львівській.

Фото Все про Городок

За попередньою інформацією поліції, водій легкового автомобіля виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом. Наразі обставини та причини ДТП встановлюють.

Із власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що в автобусі перебувало четверо пасажирів, вони не постраждали.