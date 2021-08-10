Аварія трапилась на трасі Броди – Червоноград неподалік села Лопатин

У вівторок, 10 серпня, на трасі Броди – Червоноград трапилась аварія за участі мікроавтобуса, у якій постраждали троє людей. Про це повідомили ZAXID.NET у прес-службі Нацполіції Львівщини.

Аварія трапилась на трасі Броди – Червоноград неподалік села Лопатин приблизно о 13:15. За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса Renault Trafic, 33-річний мешканець Яворова, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу в русі авто Volkswagen Touareg. За кермом авто був 47-річний мешканець Тернопільської області.

Водій мікроавтобуса не надав перевагу в русі авто Volkswagen Touareg

Водії обох автомобілів, а також пасажир Renault Trafic, 37-річний мешканець Яворова, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.