Вигляд автомобіля Porsche після ДТП

В ніч на середу, 4 серпня, на відтинку дороги зі Львова до Брюховичів, автомобіль Porsche 718 Cayman зіткнувся з вантажівкою MAN. Внаслідок ДТП Porsche розчавило, а 23-річний водій машини загинув на місці. Рятувальникам довелося витягати його тіло з авто, повідомили ZAXID.NET у прес-службі ДСНС.

За попередньою інфорацією, аварія сталася близько 00:30. 23-річний водій Porsche здійснював обгін, він виїхав на зустрічну смугу руху, де в той момент їхала вантажівка MAN. Зіткнення було настільки сильним, що Porsche розчавило, а водій загинув одразу. Рятувальникам довелося розрізати метал спеціальними ножицями, аби витягти тіло хлопця.

За інформацією поліції, вантажівкою керував 32-річний мешканець Стрийського району. Він в аварії сильно не постраждав.