Наймолодший 16-річний пасажир знаходиться у реанімації

У вівторок, 10 серпня, на трасі Рівне-Луцьк сталась ДТП, у якій постраждали троє волинян. За версією поліції, 20-річний водій наїхав на відбійник, через що автомобіль перекинувся. У результаті удару травми отримав сам водій та двоє його пасажирів 16 і 19 років. Зокрема, 16-річний хлопець наразі знаходиться у реанімації.

Як повідомили у прес-службі поліції Рівненщини, повідомлення про ДТП надійшло на спецлінію «102» близько першої години ночі у вівторок, 10 серпня. Аварія сталась на трасі Рівне-Луцьк неподалік селища Клевань. У автомобілі Opel Vectra перебували четверо жителів Волинської області.

«Поліцейські на місці події встановили, що 20-річний водій Opel Vectra, рухаючись зі сторони Луцька в напрямку Рівного, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням, здійснив наїзд на металевий відбійник і допустив перекидання авто», – йдеться у повідомленні поліції.

Внаслідок удару травми отримав водій та двоє пасажирів, віком по 16 та 19 років. Всіх їх доправили до лікарні. Відомо, що 16-річний брат водія знаходиться у реанімації. Четвертий пасажир травм не отримав.

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження. Також у водія відібрали зразки крові, аби встановити, чи був він у стані алкогольного сп’яніння.