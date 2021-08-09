Жінка виїхала за межі проїжджої частини, через що автомобіль перекинувся

У понеділок, 9 серпня, у Луцькому районі сталась смертельна ДТП, у якій загинув 43-річний чоловік. 29-річна лучанка, яка була за кермом BMW X5, виїхала за межі проїжджої частини, через що автомобіль перекинувся. Унаслідок аварії 43-річний пасажир загинув на місці, також постраждали двох дітей 7 та 9 років. Поліція кваліфікує справу за ч.2 статті 286, санкція статті передбачає ув'язнення від трьох до восьми років.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась у понеділок, 9 серпня, близько 12:00 неподалік села Усичі, що приблизно за 20 км від Луцька. За кермом автомобіля BMW X5 перебувала 29-річна лучанка. У автомобілі були троє пасажирів: 43-річний чоловік та двоє дітей віком 7 і 9 років.

Неподалік села Усичі водійка виїхала за межі проїжджої частини, через що автомобіль перекинувся. Від завданих травм 43-річний пасажир загинув на місці. Також ушкодження отримали двоє дітей.

За цим фактом поліція внесла відомості за ч.2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від трьох до восьми років.