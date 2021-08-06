Автомобіль з'їхав у кювет, внаслідок чого постраждали четверо людей

Зранку в п’ятницю, 6 серпня, на автодорозі Горохів-Павлівка біля села Трубки мікроавтобус Mercedes-Benz злетів у кювет, внаслідок чого постраждали четверо людей. Попередньо причиною аварії стало те, що 31-річний водій автомобіля заснув за кермом. Точну причину ДТП поліція обіцяє назвати пізніше, після перевірок.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась близько 08:00 години ранку у п’ятницю, 6 серпня на дорозі Горохів-Павлівка у Володимир-Волинському районі. Мікроавтобус Mercedes-Benz з чотирма пасажирами злетів у кювет неподалік села Трубки.

Виклик про аварію о 07:38 отримали працівники ДСНС, повідомили у прес-службі установи. Вони допомогли транспортувати чотирьох потерпілих з автомобіля до карет швидкої. Як розповів Суспільному завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Ліннік, одного травмованого доправили до Іваничівської районної лікарні, двох до Горохівської. Ще одного потерпілого, який був у найважчому стані, транспортували до обласної клінічної лікарні у Луцьку. Як уточнили у коментарі ZAXID.NET у прес-службі поліції, водій травм не отримав.

Попередньо причиною аварії стало те, що водій заснув за кермом. Відомо, що автомобілем керував 31-річний житель Нововолинська. Остаточну причину аварії встановить слідство. Наразі поліція кваліфікує справу за 286 статтею (порушення правил безпеки дорожнього руху).