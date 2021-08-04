Дівчина переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу

У Луцьку 64-річний водій збив 13-річну дівчину на нерегульованому пішохідному переході. Аварія сталась близько 17 години на вулиці Володимирській. Відомо, що водій був тверезий. Дівчину госпіталізували до обласної дитячої лікарні у важкому стані. Наразі поліція кваліфікує справу за ч.1 статті 286, максимальна санкція якої передбачає обмеження волі до трьох років.

Як повідомляє прес-служба поліції Волині, аварія сталась ввечері у вівторок 3 серпня на вулиці Володимирській у Луцьку. 64-річний лучанин, який їхав за кермом автомобіля Citroen Berlingo, збив 13-річну дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Внаслідок зіткнення дівчина отримала травми, її госпіталізували. Як розповів завідувач центральної оперативної диспетчерської Станіслав Ліннік у коментарі ZAXID.NET, виклик про ДТП до медиків надійшов о 17:16. Дівчину госпіталізували до обласної дитячої лікарні з політравмою. За словами Станіслава Лінніка, дівчина знаходилась у важкому стані.

Також у коментарі ZAXID.NET у прес-службі поліції уточнили, що водій був тверезий. Поліція кваліфікує справу за ч.1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами). Максимальне покарання за цією статтею передбачає обмеження волі до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же термін. Автомобіль слідчі вилучили.