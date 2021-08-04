У аварії загинув 44-річний таксист та його 32-річна пасажирка

Екс-начальник карного розшуку Волині Геннадія Єпіфановича засудили до дев'яти років позбавлення волі за смертельну ДТП. Аварія сталась у лютому 2019 року, у ній загинули двоє людей: таксист та його пасажирка. Тоді поліція з'ясувала, що Геннадій Єпіфанович їхав за кермом нетверезий.

Як повідомляє Суспільне, у середу, 4 серпня, Ківерцівський районний суд виніс вирок Геннадію Єпіфановичу, якого обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП. У аварії в селі Дачному біля Луцька, яка сталась 21 лютого 2019 року, загинув 44-річний таксист та його 32-річна пасажирка. Також серйозні травми отримала дев'ятирічна донька загиблої, яку госпіталізували з черепно-мозковою травмою. Поліцейські встановили, що водій Mercedes-124, який спричинив ДТП, був напідпитку.

Ківерцівський районний суд призначив обвинуваченому у скоєнні ДТП дев'ять років ув'язнення. Крім того, чоловіка на три роки позбавили права керувати автомобілем. Суд задовольнив вимогу родини таксиста стянути моральну та матеріальну шкоду у вигляді 600 тисяч грн. Родина пасажирки таксі поки що не подавала позов про компенсацію шкоди. Відомо, що Геннадій Єпіфанович планує подавати апеляційну скаргу.

Геннадій Єпіфанович працював в структурах правоохоронних органів, в липні 2016 року звільнився з посади начальника Управління карного розшуку УМВС України у Волинській області. Одружений, має трьох дітей.