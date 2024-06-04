Вранці у вівторок, 4 червня, через аварійне відключення електроенергії на одній з насосних станції понад 70 вулиць Львова залишились без холодного водопостачання. Як повідомили у комунальному «Львівводоканалі», подачу води планують відновити приблизно до 14:00.

Перелік вулиць, які залишились без водопостачання:

вул. Єфремова - Всі будинки

вул. Архітекторська - Всі будинки

вул. Бібліотечна - Всі будинки

вул. Бортнянського - Всі будинки

вул. Братів Міхновських - Всі будинки

вул. Васильківського - Всі будинки

вул. Війтовича - Всі будинки

вул. Вернигори - Всі будинки

вул. Марка Вовчка - Всі будинки

вул. генерала Чупринки - Всі будинки

вул. Юнаківа - Всі будинки

вул. Глибока - Всі будинки

вул. Головацького - Всі будинки

вул. Голубовича - Всі будинки

вул. Горської - Всі будинки

вул. Гуні - Всі будинки

вул. Гушалевича - Всі будинки

вул. Декарта - Всі будинки

вул. Єрошенка - Всі будинки

вул. Залізнична - Всі будинки

вул. Затишна - Всі будинки

вул. Золота - Всі будинки

вул. Карпінського - Всі будинки

вул. Квітки-Основ’яненка - Всі будинки

вул. Кирилівська - Всі будинки

вул. Братів Дужих - Всі будинки

вул. Кооперативна - Всі будинки

вул. Коротка - Всі будинки

вул. Левандівська - Всі будинки

вул. Луцького - Всі будинки

вул. Магазинова - Всі будинки

вул. Мельника - Всі будинки

вул. Меретина - Всі будинки

вул. Ангеловича - Всі будинки

вул. Моринецька - Всі будинки

вул. Морозенка - Всі будинки

вул. Новаківського - Всі будинки

вул. Новий Світ - Всі будинки

вул. Одеська - Всі будинки

вул. Опільського - Всі будинки

вул. Сембратовичів - Всі будинки

вул. Політехнічна - Всі будинки

вул. Професорська - Всі будинки

вул. Пстрака - Всі будинки

вул. Вакарчука - Всі будинки

вул. Русових - Всі будинки

вул. Шумлянських - Всі будинки

вул. Сар'яна - Всі будинки

вул. Скляна - Всі будинки

вул. Сорохтея - Всі будинки

вул. Сосенка - Всі будинки

вул. Старицького - Всі будинки

вул. С тародубська - Всі будинки

вул. Степанівни - Всі будинки

вул. Стороженка - Всі будинки

вул. Татарбунарська - Всі будинки

вул. Технічна - Всі будинки

вул. Тобілевича - Всі будинки

Вул .Героїв УПА - Всі будинки

вул. Турянського - Всі будинки

вул. Устияновича - Всі будинки

вул. Федьковича - Всі будинки

вул. Хорватська - Всі будинки

вул. Хотинська - Всі будинки

вул. Чернівецька - Всі будинки

вул. Чоловського - Всі будинки

вул. Шараневича - Всі будинки

вул. Шептицьких - Всі будинки

вул. Щекавицька - Всі будинки

вул. Яворівська - Всі будинки

вул. Ясна - Всі будинки

вул. Яцкова Михайла - Всі будинки

вул. Шведська - Всі будинки

вул. Антоновича, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17б, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31б, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 44, 46, 48

вул. Городоцька, 44, 50, 52, 54, 56, 58, 58 корп 1, 60, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151

вул. Тараса Шевченка, 2, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 корп 21, 19 корп 4, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 31б, 32, 33, 34а, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 41а, 42а, 43, 43а, 43б, 45/47, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 60, 60/3, 60/6, 60 корп 11, 60 корп 12, 60 корп 16, 60 корп 2, 60 корп 8, 61, 62, 63, 63/65, 64, 65, 66, 66, 67, 67 корп а, 68, 70, 70а, 70б, 72б, 72а, 72, 73, 73д, 74, 75б, 75 корп а, 77, 78, 79, 80, 80б, 80 корп 1, 81, 82, 88, 91, 92, 96, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 120, 123, 132, 134, 134а, 136, 136 корп -, 138, 140, 140а, 142, 144, 146, 148, 148а, 150, 152, 154, 154б.

Після завершення ремонтних робіт проведуть промивку вуличної водопровідної мережі. У період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

Цілодобова гаряча лінія «Львівводоканалу»: короткий номер 15-51 (для стаціонарних телефонів) або +38 (032) 259-15-50, +38 (032) 259-15-51 (для дзвінків з мобільного).