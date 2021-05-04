На викладення найбільшого державного прапора пішло 612 пасок

Студенти Черкаського вищого професійного училища встановили рекорд України – виклали найбільший державний прапор із пасок. Про це розповів директор навчального закладу Сергій Воронов.

За його словами, встановлення рекорду відбулося на території Холодного Яру. Розмір прапора був 3,2 на 1,7 метра. Його виклали із 612 пасок. На їх виготовлення витратили близько 70 кілограмів борошна, 25 кілограмів цукру, 13 кілограмів маргарину, 286 яєць, 10 кілограмів родзинок та близько 3 кілограмів ванільного цукру. Також, студенти виготовили паску, вагою 20 кілограмів, яку роздавали усім присутнім на встановленні рекорду.

Після фіксації рекорду ці паски передали до лікарень та територіальних центрів допомоги.

Фото Сергія Воронова

Зазначимо, що попередній рекорд з викладення державного прапора із великодніх пасок було встановлено у Дніпрі в квітні 2017 року. Тоді на його викладення пішло 512 пасок. Розміри прапора становили 2,25 на 1,20 м.