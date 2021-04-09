Трьом поліцейським з Городища Черкаської області повідомили про підозру в катуванні затриманого. Про події в Городищенському відділі поліції стало відомо ще на початку лютого. Двом поліцейським оголосили підозру через два дні, а іншим трьом – через два місяці.

Як повідомив Офіс генерального прокурора, в лютому в Городищі до лікарні за допомогою звернувся чоловік із численними тілесними ушкодженнями. Він розповів, що напередодні його побили працівники поліції, які привезли його до відділу для перевірки на причетність до крадіжки та шахрайства.

За даними слідства, упродовж декількох годин чоловіка били, вдягнутого у кайданки, руками та ногами по голові, обличчю та тулубу, вибивши чотири передні зуби. Таким чином правоохоронці намагались отримати від нього зізнання.

Спочатку за цим фактом повідомили про підозру двом дільничним інспекторам відділу. Це сталося 8 лютого. Обидвох відправили під варту. Однак під час розслідування виявилось, що до катувань, ймовірно, причетні ще троє: начальник та двоє співробітників відділку.

Одному з оперативників та начальнику повідомили про підозру у катуванні та затриманні особи із подальшою відмовою визнати факт затримання. Іншому правоохоронцю, який безпосередньо не брав участі у катуванні, однак знищував сліди його вчинення – за фактом приховування злочину. За цією ж статтею підозру також вручили начальнику відділу.

Наразі вирішується питання про обрання всім трьом запобіжних заходів.

Відомо, що від дій поліцейських постраждав 28-річний Віталій Бердник.