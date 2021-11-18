Чернівецька поліція просить допомогти встановити особу самогубці
Тіло чоловіка виявили ще три місяці тому, однак дотепер поліції не вдалося встановити особу померлого
Чернівецька поліція просить допомогти встановити особу самогубці, якого ще в серпні виявили у закинутому будинку на території мікрорайону Садгора. Відомо, що дотепер правоохоронцям не вдалось встановити особу померлого. Згідно з експертизою, самогубство чоловік скоїв за три-чотири тижні до виявлення.
Як повідомила прес-служба поліції в середу, 18 листопада, серед обліків зниклих безвісти осіб встановити особу померлого не вдалось. Відомо, що чоловік на вигляд 30-40 років, зростом близько 175 см. Чоловік мав темне волосся. Одягнутий померлий був у синю баскетбольну майку із жовтими смугами по боках, чорні шорти з бордовими вставками, білу кофту з бавовни, сірі спортивні штани, темно-зелені шкіряні кросівки.
«Якщо ви володієте будь-якою інформацією, що може допомогти поліцейським встановити особу померлого – прохання повідомити до Управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області за адресою: місто Чернівці, вулиця Головна, будинок 24 або на спецлінію «102», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.