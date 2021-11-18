Відомо, що смерть чоловіка настала через самогубство

Чернівецька поліція просить допомогти встановити особу самогубці, якого ще в серпні виявили у закинутому будинку на території мікрорайону Садгора. Відомо, що дотепер правоохоронцям не вдалось встановити особу померлого. Згідно з експертизою, самогубство чоловік скоїв за три-чотири тижні до виявлення.

Як повідомила прес-служба поліції в середу, 18 листопада, серед обліків зниклих безвісти осіб встановити особу померлого не вдалось. Відомо, що чоловік на вигляд 30-40 років, зростом близько 175 см. Чоловік мав темне волосся. Одягнутий померлий був у синю баскетбольну майку із жовтими смугами по боках, чорні шорти з бордовими вставками, білу кофту з бавовни, сірі спортивні штани, темно-зелені шкіряні кросівки.

«Якщо ви володієте будь-якою інформацією, що може допомогти поліцейським встановити особу померлого – прохання повідомити до Управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області за адресою: місто Чернівці, вулиця Головна, будинок 24 або на спецлінію «102», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.