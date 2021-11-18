Трагедія трапилась на території Сторожинецького лісництва

У селі Спаська Чернівецької області внаслідок падіння сухого дерева загинув 53-річний місцевий житель. Відомо, що трагедія трапилась в середу, 17 листопада, на території Сторожинецького лісництва. Про нещасний випадок ZAXID.NET повідомила речниця поліції Кароліна Маришева.

«Вчора, 17 листопада о 11:30 год повідомили, що в селі Спаська, в одному з кварталів Сторожинецького лісництва, виявили тіло 53-річного місцевого жителя. Попередньо встановлено, що на чоловіка впав стовбур сухостійного дерева, від отриманих травм він помер», – розповіла Кароліна Маришева.

Правоохоронці розпочали провадження за ст. 115 ККУ (умисне вбивство) з додатковою відміткою «нещасний випадок». Наразі з’ясовують всі обставини події.