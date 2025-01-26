Українська федерація карате виключила подружжя Пилипюків зі свого складу та зі складу національної й молодіжної збірних України

Каратист з Чернівців Євген Пилипюк, який не повернувся в Україну після міжнародних змагань закордоном, пояснив причини такого вчинку. 25-річний спортсмен заявив, що не міг отримати відстрочку від мобілізації, тому порушив наказ Міністерства молоді та спорту. Про це в суботу, 24 січня, повідомив сайт спортивних новин Tribuna з посиланням на відео Пилипюка.

Раніше повідомлялось, що разом з Євгеном на турнір з карате, який відбувався в італійській Венеції в грудні минулого року, також їздила його 18-річна дружина, каратистка Дарія Пилипюк. Федерація карате України виключила подружжя Пилипюків зі складу збірної після того, як ті не повернулися з-за кордону після змагань. Спортсменам загрожує довічна дискваліфікація зі Світової федерації карате.

В опублікованому відео Євген Пилипюк заявив, що визнає свою провину.

«Я розумію, що вчинив неправильно, моєму вчинку немає виправдання, він не є гідним щодо української спільноти, наших воїнів», – сказав спортсмен.

Пилипюк розповів, що у 2023 році він та його дружина Дарія стали батьками. Аби забезпечувати родину, чоловік намагався отримати відстрочку від мобілізації шляхом вступу до аспірантури. У цьому питанні, як стверджує каратист, йому обіцяв допомогти його тренер, президент Чернівецької федерації карате Олександр Пікулін. Вартість такої послуги коштувала 4 тис. доларів.

Утім зробити цього не вдалося, і Пилипюку запропонували посаду тренера в ДЮСШ. Заклад не надавав бронь для своїх працівників, тому 25-річний каратист виїхав за кордон «законно» під приводом змагань.

Журналісти «Суспільного. Чернівці» звернулись до Олександра Пікуліна за коментарем щодо слів Євгена Пилипюка про домовленості за відстрочку. Той заявив, що це неправда.

Євген Пилипюк відзначає, що дружина не знала про його намір виїхати й залишитися за кордоном. Він наполягає на невинуватості Дарії, яка за його словами, вже повернулась до Чернівців.

«Але моя дружина не порушила жодного законодавства. Вона не є військовозобов’язаною чи медиком. Вона не підписувала жодні документи про повернення до України по завершенню змагань. На всі змагання в Італії, Словаків, Грузії ми не відряджались котом збірної України чи Української федерації карате. Ми їздили на всі турніри за власний кошт», – сказав Пилипюк, додавши, що дружина не може нести відповідальності за його вчинки.

Неповернення подружжя Пилипюків після змагань за кордоном

22 січня стало відомо, що подружжя чернівецьких каратистів Євгена та Дарії Пилипюків не повернулось в Україну після міжнародних змагань. Спортсмени брали участь в Кубку світу з карате в італійській Венеції в грудні минулого року і мали повернутися до України в зазначений термін, однак не зробили цього. Певний час сім’я не виходила на зв’язок зі своїми тренерами.

Українська федерація карате повідомила, що 7 січня 2025 року виключила подружжя Пилипюків зі свого складу та зі складу національної й молодіжної збірних України. Окрім того, члени федерації ініціювала довічну дискваліфікацію спорсменів зі Світової федерації карате. Також УФК подала клопотання щодо позбавлення Євгена та Дарії всіх спортивних нагород.

Дарія Пилипюк прокоментувала своє виключення з Федерації та анулювання нагород під постом «Суспільне.Чернівці». Каратистка зазначила, що наразі перебуває в Чернівцях. На її думку, вона має право виїжджати за кордон коли хоче і на скільки хоче, оскільки виїзд жінкам не заборонений. На питання про те, де перебуває її чоловік, Дарія відповідати відмовилася, заявивши, що він не має стосунку до її спортивних нагород.