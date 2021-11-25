Щорічно в більшості країн проводять день максимальних знижок, так звана «чорна п’ятниця». Цьогоріч вона припадає на 26 листопада. Деякі магазини та заклади Чернівців оголосили про знижки, які триватимуть кілька днів, а не лише в п'ятницю. ZAXID.NET спеціально для читачів зібрав найцікавіші пропозиції розпродажів в популярних магазинах Чернівців.

Одяг та взуття

Жіночий магазин одягу та взуття Papaya оголошує знижки до 50% на обрані товари, до слова, купити товари за нижчою ціною можна не лише в п’ятницю, а й впродовж тижня. Відомо, що придбати товари в Чернівцях можна в трьох магазинах бренду, а також на сайті.

Магазин Lady XL, який розташований на «Калинівському» ринку у своєму вайбер чаті проводитиме розпродаж речей зі знижками до 80%.

Магазин Collin's обіцяє знижку -25% на всі товари. Пропозиція діятиме до 28 листопада.

Техніка

Найактивніше до дня знижок долучився магазин техніки в Чернівцях MTA. Тут анонсували цілий місяць знижок до 70%, який завершиться 30 листопада. У Чернівцях є 10 магазинів техніки MTA, а також магазин має сайт.

У Фокстрот акції можна знайти від 22 до 29 листопада, однак в місті магазин пропонує значно менше знижок, ніж на сайті.

У Ельдорадо чорна п'ятниця порадує покупців 70% знижок практично на всі товари, а почалася подія 22 листопада.

Ювелірні магазини

В «УкрЗолото» період знижок триває від 11 до 30 листопада, тут можна знайти знижки до 70%, зазначимо акції діятимуть, як на сайті, так і в магазинах.

Чорна п'ятниця в «Золотому віці» і «Срібному віці» також радує знижками до 70%.

Заклади харчування й продуктові магазини

У Чернівцях в ресторані Дон Густаво в п’ятницю буде 50% знижки на Black pizza (акція діє тільки в залі).

У продуктовому супермаркеті АТБ Чорна п'ятниця діє 19 листопада та 26 листопада, тут пропонують знижки 40%, зазначимо, в Чернівцях наразі є такі два супермаркети.

Любителі суші та ролів можуть завітати п’ятницю в ресторан Yoki, де на вибрані сети діятиме 50% знижка.

Піцерія La П’єц пропонує чернівчанам безліч знижок, а саме кожну третю піцу в подарунок, знижку 20% при самовивозі. Pronto pizza також радує любителів італійської страви знижками на чорну п’ятницю, а це будь-які сети майже за половину ціни. До того ж в Pronto pizza діють постійні акції при самовивозі й т.д.

Косметика

Чорна п'ятниця у Prostor розпочалась ще 8 листопада й триватиме до 28 листопада, в магазині окрім знижок за покупки дарують подарунки. Зазначимо, Prostor можна знайти на вул. Кобилянської, або ж на сайті.

У EVA Чорна п'ятниця стартувала 22 листопада, але акції будуть тривати лише до 25 листопада, тож встигніть придбати косметику і товари для дому зі знижкою до 70%.

Магазин парфумерії BROCARD пропонує 30% знижок на усю продукцію, а Watsons – до 70% на весь декор і парфумерію.

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