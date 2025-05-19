Чернівці стали лідером рейтингу прозорості муніципалітетів серед 100 українських міст за 2024 рік. Про це йдеться у щорічному дослідженні прозорості міст під час повномасштабної війни, яке 19 травня оприлюднили аналітики програми «Прозорі міста» від Transparency International Ukraine. До топ-5 також увійшли Вінниця, Луцьк, Мукачево та Львів.

Аналітики оцінили 100 муніципалітетів з 21 області України за 70 критеріями. Зокрема, це організація роботи міських рад, публікації інформації на офіційних ресурсах, забезпечення доступу до даних про земельні та житлові питання, комунальне майно, соціальну сферу, оприлюднення інформації про отриману гуманітарну допомогу, розташування укриттів, надання компенсацій за зруйноване чи пошкоджене майно тощо.

Лідером рейтингу стало місто Чернівці. Воно отримало 84,5 зі 100 можливих балів завдяки суттєвому прогресу (27,1 відсоткових пунктів за рік). На другому місці опинилася Вінниця з 81 балом, а на третьому – Луцьк, який має 76 балів. Четверте місце розділили Мукачево і Львів (75 балів). Усі зазначені міста мають статус «прозорих», решта – «частково прозорі» або «непрозорі».

Далі у першій десятці йдуть Біла Церква (69 балів), Миколаїв (68 балів), Кропивницький (67,5 бала), Дрогобич (66 балів) та Хмельницький (64,5 бала).

Рейтинг прозорості міст, графіка ТІ Ukraine

Як зазначене в дослідженні, Львів – це найбільше місто серед лідерів, яке демонструє стабільно високий рівень прозорості. Львів був переможцем першого рейтингу 2017 року та ще п’ять разів входив до п’ятірки лідерів прозорості в наступні роки.

«Із 2020-го рівень прозорості міста коливається в межах 75–85%. Місто стабільно забезпечує доступ до відкритих даних, демонструє відкритість роботи ОМС, взаємодію з громадськістю та публікує необхідну інформацію про комунальне майно та бюджет. Слабшими залишаються соціальна сфера та послуги громадянам. Найдужче Львів вирізняється тим, що стабільно виконує більшість індикаторів без провалів і зберігає репутацію одного з найвідкритіших муніципалітетів України», – наголосили аналітики Transparency International.

Загалом серед виокремлених аналітиками галузей найбільше повних виконань міста продемонстрували в індикаторах, пов’язаних з відкритістю, взаємодією з громадськістю та реагуванням на виклики війни. Найбільше оцінок «не виконується» — у наданні послуг громадянам, комунального майна та землі, кадрової політики та доброчесності.

Два минулорічні «прозорі» міста вибули з лідерських позицій, це Дніпро та Дрогобич, через оновлення критеріїв оцінювання. «У Дрогобичі підвищення показників прозорості, на жаль, не має системного характеру», – йдеться в тексті.

Серед 100 досліджуваних 72 міста все ще залишились непрозорими. Найгірші результати продемонстрували Конотоп (11 балів зі 100 можливих), Могилів-Подільський (15,5) Золочів (16), Хуст (16,5), Білгород-Дністровський (17,5), Південне і Вишневе (по 19,5), Самар (21,5), Глухів та Ізмаїл (по 22,5).

Антилідери рейтингу, графіка ТІ Ukraine

Як писав ZAXID.NET, цьогоріч програма «Прозорі міста» ухвалила рішення не надавати Тернополю статусу та місця в рейтингу прозорості через фальсифікації. Аналітики програми виявили, що міська рада надала в заповненому опитувальнику неправдиву інформацію, а вміст публікацій на сайті міськради підмінили на такий, що сприяє отриманню балів для рейтингу.

ТІ Ukraine започаткувала програму «Transparent cities/Прозорі міста» у 2017 році. Її мета – зменшити або подолати корупцію на місцевому рівні, запровадити належні практики прозорості та підзвітності.