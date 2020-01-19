Червоноградський суд оштрафував матір школярки, яка прогуляла 85 уроків
Оксані Т. доведеться сплатити 1700 грн через відсутність доньки на уроках
Червоноградський міський суд оштрафував місцеву жительку на 1700 грн через те, що її 16-річна донька прогуляла 85 уроків за 7 тижнів навчання.
У постанові Червоноградського райсуду за 11 січня йдеться, що 16-річна донька Оксани Т. з 18 жовтня по 6 грудня 2019 року пропустила 85 уроків у школі. При цьому поважної причини для прогулу навчання у дівчини не було.
У постанові зазначається, що про прогул 10-класниці повідомив директор Червоноградської загальноосвітньої школи №5, де навчається дівчина.
Оксана Т. на засідання суду не з’явилася, однак надіслала заяву, у якій попросила розглянути справу без її участі.
Суддя Червоноградського міського суду Микола Новосад визнав матір школярки винною в ухилянні від виконання батьківських обов’язків і оштрафував її 1700 грн. Також суд стягнув з жінки 420 грн судового збору.
У постанові суду також вказано, що Оксана Т. уже притягалась у 2019 році до відповідальності за ухиляння від виконання батьківських обов’язків, однак деталеі не повідомляються.