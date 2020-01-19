Червоноградський суд оштрафував матір школярки, яка прогуляла 85 уроків

Учениця школи №5 у Червонограді прогуляла 85 уроків за 7 тижнів

Червоноградський міський суд оштрафував місцеву жительку на 1700 грн через те, що її 16-річна донька прогуляла 85 уроків за 7 тижнів навчання.

У постанові Червоноградського райсуду за 11 січня йдеться, що 16-річна донька Оксани Т. з 18 жовтня по 6 грудня 2019 року пропустила 85 уроків у школі. При цьому поважної причини для прогулу навчання у дівчини не було.

У постанові зазначається, що про прогул 10-класниці повідомив директор Червоноградської загальноосвітньої школи №5, де навчається дівчина.

Оксана Т. на засідання суду не з’явилася, однак надіслала заяву, у якій попросила розглянути справу без її участі.

Суддя Червоноградського міського суду Микола Новосад визнав матір школярки винною в ухилянні від виконання батьківських обов’язків і оштрафував її 1700 грн. Також суд стягнув з жінки 420 грн судового збору.

У постанові суду також вказано, що Оксана Т. уже притягалась у 2019 році до відповідальності за ухиляння від виконання батьківських обов’язків, однак деталеі не повідомляються.