Апеляційний суд Праги скоротив термін ув’язнення громадянину Чехії Лукашу Новачеку з 20 років до 6 років. Його визнали винним в участі у війні на Донбасі на боці бойовиків, повідомило Radio Prague International.

Суд вирішив, що безпосередня участь у бойових діях Новачека не доведена. Тому з нього зняли звинувачення в тероризмі і залишили лише участь у організованому злочинному угрупованні.

Сам Новачек визнав, що у червні 2015 року перебував на сході України, але участь у воєнних діях заперечив. Він розповів, що приїхав до Донецька на запрошення дівчини, з якою познайомився в інтернеті. Там йому запропонували вступити до лав бойовиків, де він працював кухарем для додаткового заробітку.

Водночас обвинувачення вважає, що Новачек служив у розвідці та патрулі і брав безпосередню участь у бойових діях.

Як повідомляв ZAXID.NET, у вересні 2021 року чеський Окружний суд міста Пльзень дав 20 років колонії суворого режиму бойовику «ДНР», який воював проти сил України на Донбасі в 2015 році. За даними слідства, Новачек воював на боці бойовиків з липня 2015 року та був помічений біля Донецького аеропорту. Це підтверджували фотографії та відео з його телефона, на яких він позує зі зброєю у формі бойовиків. На одному з відео він ламаною російською заявляє, що приїхав воювати проти українських «фашистів».