Колишнього працівника Служби безпеки України, який ще у 2014 році приєднався до терористів «ДНР», заочно засудили до 10 років позбавлення волі.

Вирок стосується уродженця Донецька, повідомляє СБУ у вівторок, 11 січня. Колишній працівник спецслужби добровільно приєднався до «Міністерства державної безпеки ДНР» у липні 2014 року.

Як уточнює Офіс генпрокурора, чоловік здійснював оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність проти Збройних сил України та СБУ. Зокрема, активно займався вербуванням цивільного населення для збору інформації про учасників АТО/ООС.

Його визнали винним за статтею про участь у терористичній групі чи терористичній організації. Відомо, що він наразі переховується на окупованій території Донецької області, його оголосили у розшук.