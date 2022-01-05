Суд заочно засудив двох бойовиків угруповань «ЛНР» і «ДНР» до десяти років позбавлення волі, які впродовж чотирьох років воювали проти України.

Засуджені – двоє громадян України, уточнює СБУ в середу, 5 січня. Вони приєдналися до лав терористичних організацій ще у 2014 році. Бойовики обстрілювали позиції українських військових, а також брали участь у боях в районі Донецької та Луганської областей.

Суд визнав обох бойовиків винними за статтею про створення терористичної групи чи терористичної організації та засудив їх на 10 років ув’язнення.

Вирок набув законної сили, їх оголосили у розшук. Водночас, імен та прізвищ засуджених Служба безпеки України не називає.