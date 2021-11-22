Служба безпеки України заявила про затримання у Донецькій області одного з організаторів місцевого псевдореферендуму 2014 року.

Ним виявився керівник однієї із місцевих комерційних структур, повідомляє СБУ. Він закликав громадян зривати українські прапори та голосувати за приєднання регіону до так званої «ДНР».

«Для цього він підбурював людей до масових заворушень під виглядом проведення мітингів та громадських зібрань», – йдеться у повідомленні за 22 лситопада.

Після цього він залишив підконтрольну українській владі територію Донеччини та тривалий час переховувався в окупованому Криму. Згодом він таки повернувся назад в особистих справах – тоді ж його і затримали.

Чоловіка звинувачують за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.