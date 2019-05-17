Чеський суд відмовився ув’язнити десантника Еріка Ешту за участь у війні проти України

Ерік Ешту отримав м’яке покарання, бо суд не встановив його участі в конкретному теракті

Суд чеського міста Пардубіце засудив до трьох років позбавлення волі умовно та позбавив військового звання чеського десантника Еріка Ешту, який брав участь у незаконних збройних формуваннях на території України, повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

«Чеського військовослужбовця Еріка Ешту сьогодні визнали винним у спробі вчинення терористичного акту за участь у незаконних збройних формуваннях на боці російських окупантів на тимчасово окупованій території України. Суд засудив його до трьох років умовно з відстрочкою на чотири роки та позбавив його військового звання», – написав Перебийніс у Facebook у п’ятницю, 17 травня.

Він уточнив, що вирок був умовним тому, що участь у конкретному терористичному акті з боку Ешту доведено не було.

Посол назвав це рішення дуже важливим, оскільки воно є прецедентом і застереженням «усім тим, хто, може, ще планує стати на бік злочинців і терористів на Донбасі, оскільки вже саму участь у незаконних формуваннях зі зброєю в руках суд кваліфікував як підготовку до терористичного акту».

«За інформацією чеських ЗМІ, правоохоронці Чехії розслідують іще понад десять подібних справ», – додав Перебийніс.

Кримінальне переслідування десантника Еріка Ешту в Чехії здійснювалося з 2016 року. За інформацією чеської прокуратури, він протягом трьох тижнів займався охороною окопів і виконував побічні роботи у сепаратистів, зокрема, доглядав за зброєю, а також брав участь у обстрілах. Ешту раніше заявляв на суді, що до України просто їздив у гості, а у формі сепаратистів і зі зброєю просто сфотографувався на пам’ять. За звинуваченням у тероризмі Ешту загрожувало від 12 до 20 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.