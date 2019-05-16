Більшість українців не проти прямих перемовин України з РФ і бойовиками для досягнення миру

Для відновлення миру на Донбасі президент країни має піти на прямі переговори з Росією, вважають 75% українців, а 55,4% виступають за прямі переговори з керівництвом так званих «ДНР» і «ЛНР», свідчать результати спільного соцопитування центру «Соціальний моніторинг», Українського інституту соціальних досліджень ім. Яременка та Соціологічної групи «Рейтинг».

Згідно з результатами соцопитування, опублікованого 16 травня, 24,2% респондентів відповіли, що президент України швидше повинен піти на прямі переговори з Москвою, 50,8% – безумовно повинен, 7,7% – швидше не повинен, 8,4% – безумовно не повинен, а 9% не змогли відповісти.

Крім того, 36,2% опитаних відповіли, що для відновлення миру на Донбасі президент безумовно має піти на прямі переговори з керівництвом так званих «ДНР» і «ЛНР», 19,2% – швидше повинен, 12,4% – швидше не повинен, 20,3% – безумовно не повинен, а 11,9% не змогли відповісти.

Також 65,3% респондентів відповіли, що Україна має іти на компроміси заради відновлення миру та повернення територій, 21,3% – відповіли, що не повинна, а 13,5% не змогли відповісти.

Крім того, 49,2% опитаних громадян вважають, що питання про статус непідконтрольних територій Донбасу необхідно виносити на всеукраїнський референдум, 29,8% виступили проти винесення цього питання на референдум, а 21,1% не змогли відповісти.

Також, відповідно до опитування, 39,9% підтримують надання непідконтрольним територіям Донбасу особливого статусу як варіант вирішення проблеми з цими територіями, 18,5% вважають таким варіантом офіційне визнання того, що найближчими роками ці території не можуть повернутися в Україну, й буде їх повна ізоляція, 17,3% – за продовження бойових дій, спрямованих на повне відновлення контролю України над цими територіями, а 24,3% не змогли відповісти.

Крім того, 48,9% опитаних заявили, що підтримали б надання непідконтрольним територіям Донбасу автономії в складі України для мирного врегулювання конфлікту, 33,5% – не підтримали б такого рішення, а 17,6% не змогли відповісти.

Дослідження проводилося з 30 квітня по 10 травня у 24 областях України та Києві. Загалом було опитано 3 тис. респондентів. Стандартна похибка вибірки не перевищує 1,83%.

Нагадаємо, підтримувані Росією озброєні бойовики в квітні 2014 року окупували частину Донецької та Луганської областей і утворили там ніким не визнані «народні республіки». Згодом на цих територіях розмістилися російські військові. Попри численні докази того, що Росія підтримує бойовиків на Донбасі і постачає їм зброю та військових, влада цієї країни продовжує стверджувати, що Росія не причетна до конфлікту, а ті росіяни, котрі на Донбасі воюють проти України, є «добровольцями».

Загалом за час війни на Донбасі загинули понад 14 тисяч як військових, так і цивільних.