Більшість українців не проти прямих перемовин України з РФ і бойовиками для досягнення миру
Також більшість українців не проти, щоб Україна йшла на компроміси задля досягнення миру на Донбасі
Для відновлення миру на Донбасі президент країни має піти на прямі переговори з Росією, вважають 75% українців, а 55,4% виступають за прямі переговори з керівництвом так званих «ДНР» і «ЛНР», свідчать результати спільного соцопитування центру «Соціальний моніторинг», Українського інституту соціальних досліджень ім. Яременка та Соціологічної групи «Рейтинг».
Згідно з результатами соцопитування, опублікованого 16 травня, 24,2% респондентів відповіли, що президент України швидше повинен піти на прямі переговори з Москвою, 50,8% – безумовно повинен, 7,7% – швидше не повинен, 8,4% – безумовно не повинен, а 9% не змогли відповісти.
Крім того, 36,2% опитаних відповіли, що для відновлення миру на Донбасі президент безумовно має піти на прямі переговори з керівництвом так званих «ДНР» і «ЛНР», 19,2% – швидше повинен, 12,4% – швидше не повинен, 20,3% – безумовно не повинен, а 11,9% не змогли відповісти.
Також 65,3% респондентів відповіли, що Україна має іти на компроміси заради відновлення миру та повернення територій, 21,3% – відповіли, що не повинна, а 13,5% не змогли відповісти.
Крім того, 49,2% опитаних громадян вважають, що питання про статус непідконтрольних територій Донбасу необхідно виносити на всеукраїнський референдум, 29,8% виступили проти винесення цього питання на референдум, а 21,1% не змогли відповісти.
Також, відповідно до опитування, 39,9% підтримують надання непідконтрольним територіям Донбасу особливого статусу як варіант вирішення проблеми з цими територіями, 18,5% вважають таким варіантом офіційне визнання того, що найближчими роками ці території не можуть повернутися в Україну, й буде їх повна ізоляція, 17,3% – за продовження бойових дій, спрямованих на повне відновлення контролю України над цими територіями, а 24,3% не змогли відповісти.
Крім того, 48,9% опитаних заявили, що підтримали б надання непідконтрольним територіям Донбасу автономії в складі України для мирного врегулювання конфлікту, 33,5% – не підтримали б такого рішення, а 17,6% не змогли відповісти.
Дослідження проводилося з 30 квітня по 10 травня у 24 областях України та Києві. Загалом було опитано 3 тис. респондентів. Стандартна похибка вибірки не перевищує 1,83%.
Нагадаємо, підтримувані Росією озброєні бойовики в квітні 2014 року окупували частину Донецької та Луганської областей і утворили там ніким не визнані «народні республіки». Згодом на цих територіях розмістилися російські військові. Попри численні докази того, що Росія підтримує бойовиків на Донбасі і постачає їм зброю та військових, влада цієї країни продовжує стверджувати, що Росія не причетна до конфлікту, а ті росіяни, котрі на Донбасі воюють проти України, є «добровольцями».
Загалом за час війни на Донбасі загинули понад 14 тисяч як військових, так і цивільних.