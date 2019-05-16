Суд частково виправдав чоловіка, через якого бойовики «ДНР» розстріляли 10 військових ЗСУ

Миколі Бутрименку зарахували рік в СІЗО за два у в'язниці

У четвер, 16 травня, Куйбишевський районний суд Запорізької області виніс вирок фермеру з Донецької області Миколі Бутрименку, який в 2014 році здав бойовикам «ДНР» розташування українських спецназівців, у результаті чого їх розстріляли. Про це повідомила прес-служба суду.

Бутрименка засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, позбавленням права займати керівні посади з організаційно-розпорядчими функціями і здійснювати фінансово-господарську діяльність на термін два роки.

Суд визнав Бутрименка винним за статтею про фінансування тероризму, однак виправдав за статтею «терористичний акт» в зв'язку з тим, що в суді не довели участь обвинуваченого в власне розстрілі військових.

Як повідомляється, Бутрименко підпадає під дію «закону Савченко», тобто термін перебування в СІЗО зарахований йому як термін відбування покарання у розрахунку один до двох. Фактично це означає, що засуджений може вийти на свободу вже влітку 2020 року.

За словами адвоката Олени Яркіної, цивільні позови потерпілих суд залишив без розгляду, рішення суду буде оскаржено.

Після оголошення вироку військові з 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго закликали на сторінці в Facebook не дати «вбивці і зраднику уникнути справедливого покарання».

Нагадаємо, 28 липня 2014 року сили антитерористичної операції звільнили від бойовиків «ДНР» село Степанівка в Донецькій області. Наступного дня дві групи бійців спецпризначення 3-го полку під керівництвом Карпи і Андрієнка потрапили в засідку бойовиків, в бою загинули 10 українських солдатів.