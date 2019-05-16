Внаслідок обстрілу на Донбасі загинув боєць з Івано-Франківщини

Ще один військовослужбовець отримав поранення

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби зафіксовано 6 обстрілів, в результаті ворожого вогню загинув український військовий, ще один наш захисник отримав поранення. Про це повідомили в прес-центрі операції об'єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.

Як розповіли у відомстві, проросійські збройні формування вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Обстріли зафіксовані в районі населених пунктів Водяне, Новотроїцьке, Кам'янка, Богданівка, Павлопіль і Новозванівка.

Водночас, як повідомили у прес-службі Повітряного командування «Захід», на Сході загинув військовослужбовець Івано-Франківської бригади тактичної авіації повітряного командування ''Захід'' прапорщик Джус Василь Богданович, 1974 року народження.

Василь Джус

Загинув він внаслідок мінометного обстрілу бойових позицій на Приазов’ї, під час ведення двостороннього бою. Від отриманого поранення військовослужбовець загинув на місці.

«Військовослужбовці Повітряних Сил та вся Україна сумують за побратимом. Висловлюємо глибокі співчуття родині загиблого. Вічна пам'ять Герою!», – йдеться у повідомленні.

На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточняються.

До слова, більшість українців не проти прямих перемовин України з РФ і бойовиками для досягнення миру. Як вважають 75% українців, для відновлення миру на Донбасі президент країни має піти на прямі переговори з Росією, а 55,4% виступають за прямі переговори з керівництвом так званих «ДНР» і «ЛНР».