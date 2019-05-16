Зниклими безвісти на Донбасі вважають 258 людей

З 2015 року Україна наполягала на запровадженні тристороннього механізму пошуку зниклих безвісти осіб

За даними Служби безпеки України, зниклими безвісти на Донбасі вважаються 258 осіб. Про це йдеться в звіті уповноваженої президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, представника України в гуманітарній підгрупі Ірини Геращенко.

«За інформацією Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення антитерористичної операції СБУ, 258 осіб вважаються зниклими безвісти на Донбасі», - йдеться у звіті, оприлюдненому у четвер, пише «Укрінформ».

За словами Геращенко, з 2015 року українська сторона наполягала на запровадженні тристороннього механізму пошуку зниклих безвісти осіб за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста (Україна-РФ-МКЧХ), однак РФ відмовляється від цієї пропозиції.

Нагадаємо, що перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що 16 травня написала заяву з проханням звільнити її з посад уповноваженої президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі та представника України в гуманітарній підгрупі ТКГ.