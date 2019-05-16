Геращенко звільнилася з посади уповноваженої президента з питань мирного врегулювання на Донбасі

Ірина Геращенко зайняла посаду уповноваженої президента в червні 2014 року

Перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що написала заяву про звільнення з посади уповноваженої президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі та представника України в гуманітарній підгрупі. Про це вона сказала під час презентації звіту про свою діяльність на посаді уповноваженої президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях, повідомив «Укрінформ».

«Я подякувала президентові Порошенку за цю високу честь працювати в його команді протягом 5 років над цими важкими питаннями», - зазначила Геращенко.

За її словами потрібне перезавантаження членів мінської групи, яке має стосуватися України, Росії та ОБСЄ.

«Я хочу сказати, що ми залишаємося відкритими для нової влади, для того, щоб допомогти сприяти у вирішення всіх тих питань, які будуть зараз перед ними стояти... Але очевидно, що має відбутися перезавантаження», - сказала Геращенко.

«І в цьому контексті я вважаю, що важливо забезпечити тристороннє перезавантаження учасників мінських груп і від України, і від Росії, і від ОБСЄ. Це моя позиція...», - наголосила вона.

Геращенко додала, що від координаторів ОБСЄ Україна чекає активнішої позиції і зацікавлення не лише в процесі, а й в результаті.

фото Ірини Геращенко

Водночас на своїй сторінці у Facebook вона написала, що за останні 5 років багато зроблено.

«Особистий біль - кожен заручник, політв‘язнень, військовополонений, яких не вдалося витягти. Для мене ця проблематика стала частиною життя. Є й радість від зробленого, біль від невдач, є й певне внутрішнє вигорання, бо це психологічно непроста історія», - написалаа Геращенко.

За її словами, теми миру, реінтеграція, допомога Донбасу і заручникам, боротьба з країною-агресором, пролонгація санкцій проти РФ, підтримка української армії і надалі буде залишатися в центрі її уваги і підтримки, як політика і громадянина України, до повного звільнення Криму і Донбасу.

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інфографіка Ірини Геращенко

Нагадаємо, Геращенко зайняла посаду уповноваженої президента в червні 2014 року.

У травні 2015 року Геращенко стала представником України в гуманітарній підгрупі ТКГ, метою якої було звільнення заручників і доставка гуманітарної допомоги в постраждалі райони Донбасу.