Суд в Чехії підправив від варту трьох з п’яти підозрюваних в участі в боях проти України на боці терористичної організації «ДНР». Про це пише чеський сайт новин Novinky.

Зазначено, що всі затримані – громадяни Чехії. Під варту потрапили керівник «Об’єднання чехословацьких солдатів в резерві миру» Іван Кратохвіл, член цього об’єднання Мілош Уржецький та православний священик Пржемисл Іван Гадраву.

Усім п’ятьом пред’явили звинувачення в тероризмі, участі в терористичній групі, фінансуванні тероризму та підтримці й пропаганди тероризму.

Прокуратура наполягала на їхньому арешті, оскільки вони могли втекти або вплинути на свідків, які ще не виступили в суді.

Сайт пише, що «Об’єднання чехословацьких солдатів в резерві миру» займалося збором коштів для поїздок людей в зону бойових дій на Донбасі та може бути пов’язана з російськими спецслужбами.

Постанова суду поки не є остаточною, затримані чехи ще можуть її оскаржити.