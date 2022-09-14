Водій Audi повертаючи ліворуч виїхав на смугу зустрічного руху, де зітнувся з Peugeot та стовпом

У вівторок, 13 вересня, на трасі Львів-Самбір зіткнулися Audi та Peugeot. ДТП сталася у селі Градівка, і як повідомляє прес-служба поліції, один із водіїв порушив правила дорожнього руху та виїхав на зустрічну смугу руху.

Аварія сталася близько 17:00. За попередніми даними правоохоронців, аварію спричинив 21-річний мешканець Самбірського району, який керуючи автомобілем Audi A4 виїхав на зустрічну смугу руху.

«Здійснюючи поворот ліворуч, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення із автомобілем марки Peugeot 3008 під керуванням 40-річного мешканця одного з сіл Львівського району», – повідомили у поліції.

Внаслідок ДТП обоє водіїв, а також два пасажири Audi, жителі Самбірського району віком 19 та 22 роки, отримали травми та були госпіталізовані.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.