Усі автомобілі отримали механічні ушкодження, ніхто з водіїв не постраждав

24-річна водійка Dacia спричинила аварію з п'ятьма автомобілями в Івано-Франківську. За даними поліції, ДТП сталася через недотримання дистанції. Патрульні склали протокол на водійку за порушення ПДР, а також склали постанову ще на трьох учасників аварії за керування машинами без документів.

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Івано-Франківської області, ДТП сталася у п'ятницю, 9 вересня, на вулиці Грушевського. «24-річна водійка автомобіля Dacia не була уважною, не дотрималась безпечної дистанції та допустила зіткнення з автомобілем Renault. В результаті зіткнення авто Renault в'їхав у автомобіль Skoda Superb, що знаходився попереду, а той в’їхав у ще один автомобіль Skoda Octavia, який також відкинуло і він пошкодив авто ВАЗ», — зазначили у поліції.

Внаслідок ДТП уся п'ять автомобілів отримали механічні ушкодження, ніхто не постраждав. На водійку Dacia патрульні склали протокол за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило ДТП) а на водіїв Renault, ВАЗ та Skoda Superb патрульні склали постанови за ст. 126 КУпАП (керування без відповідних документів).