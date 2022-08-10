Так виглядають автомобілі ВАЗ 21101 та Chery Amulet після лобового зіткнення

У селі Зубра, біля Львова, зіткнулися автомобілі ВАЗ 21101 та Chery Amulet. Внаслідок аварії травми отримали четверо людей, повідомили у прес-службі поліції у середу, 10 серпня.

Аварія сталася напередодні, у вівторок, 9 серпня. На трасі Київ-Чоп, близько 16:00 зіткнулися два легкові автомобілі. За даними поліції, один із водіїв виїхав на смугу зустрічного руху.

«Водій автомобіля ВАЗ 21101, 27-річний житель Хмельницької області, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілем Chery Amulet, яким керував 31-річний львів’янин», – повідомила поліція.

Один із водіїів, 27-річний мешканець Хмельницької області, виїхав на зустрічну смугу руху (фото поліції)

Внаслідок ДТП водії двох авто були госпіталізовані. Також в аварії постраждали дві жіки, пасажирки ВАЗу – 25-річна жителька Запорізької області та 30-річна мешканка Херсонщини.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.