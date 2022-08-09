Аварія сталася на трасі Київ-Чоп біля села Гірне

У понеділок, 8 серпня, на трасі Київ-Чоп у селі Гірне сталася ДТП за участі Audi та «Москвича». У результаті аварії загинув водій «Москвича» та постраждали п’ятеро пасажирів обох авто.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 16:40 на трасі у селі Гірне Стрийського району. Зіткнулись автомобілі Audi, яким керував 34-річний киянин, та «Москвич», за кермом якого їхав 49-річний житель Стрия.

На трасі зіткнулися Audi та «Москвич»

Унаслідок ДТП водій «Москвича» отримав тілесні ушкодження, від яких згодом помер у лікарні. Також у медичний заклад були доставлені троє пасажирів Audi, усі кияни віком 22, 54 та 58 років, та двоє пасажирів «Москвича» – жителі Стрия віком 71 та 75 років.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.