ДТП трапилась близько 16:00 у понеділок, 8 серпня

У понеділок, 8 серпня, біля міста Соснівка на Львівщині трапилась ДТП між двома легковиками. Внаслідок зіткнення травмувались п'ятеро чоловіків, їх забрали до лікарні. Про ДТП повідомили зранку 9 серпня прес-службі ДСНС Львівщини.

ДТП трапилась 8 серпня близько 16:00 в селі Сілець Червоноградського району між автомобілями Volkswagen Passat та Mazda 3. Удар був настільки сильним, рятувальникам довелось деблокувати постраждалого водія Mazda за допомогою спецобладнання.

Загалом внаслідок ДТП травмовано п'ятеро чоловіків віком 32 роки, 51 рік, 37 років, 27 років та 19 років. Їх усіх у стані різного ступеня важкості госпіталізували в Червоноградську центральну міську лікарню.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля Mazda, 32-річний житель Червонограда, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілем Volkswagen Passat під керуванням 27-річного жителя Соснівки. Окрім того встановлено, що водій Mazda керував машиною у стані алкогольного сп’яніння.

Головне управління Національної поліції у Львівській області: https://lv.npu.gov.ua/news/dtp/shestero-travmovanix-vodij-netverezij-policzejski-vstanovlyuyut-obstavini-dtp-na-lvivshhini/