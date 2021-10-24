У ніч на неділю, 24 жовтня, близько 00:40, на автодорозі між с. Давидів Брід та с. Мала Олександрівка Бериславського району сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. В результаті зіткнення автомобіля «Volkswagen Touareg» з деревом, водій та троє пасажирів позашляховика загинули на місці події. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Ще двоє пасажирів цієї ж автівки – отримали травми різного ступеню тяжкості. Наразі встановлюються всі обставини автопригоди.

«24 жовтня близько 01 год. 00 хв. на автодорозі між с. Давидів Брід та с. Мала Олександрівка Бериславського району внаслідок зіткнення автомобіля Volkswagen «Touareg» з деревом загинуло 4 особи (з них 2 дитини 2006 р.н.) та постраждало 2 дитини (2004 р.н.), яких з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні», – йдеться у повідомленні.

Як повідомив начальник відділу з розслідування злочинів у сфері транспорту Дмитро Думанський, на місці автопригоди поліцейські попередньо встановили, що за кермом автомобіля Volkswagen Touareg перебував 15-річний мешканець смт Велика Олександрівка.

«Також в салоні автомобіля перебували односельчани керманича віком 15 та 20 років, а також 21-річний мешканець села Нова Калуга, які разом з водієм загинули на місці ДТП. Ще двоє 17-річних пасажирів (мешканці смт Велика Олександрівка), доставлені в Великоолександрівську центральну лікарню з травми різного ступеню тяжкості», – зазначається в повідомленні.

В поліції повідомили, що подія кваліфікується за ч.3 ст.286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.