У Львові в День Соборності України вшанували пам’ять усіх борців за незалежність України

З нагоди Дня Соборності України президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українців. Серед них є і четверо мешканців Львова та Львівської області. В указі президента від 22 січня 2021 року повідомляється, що нагороди вручаються «За значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю». Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагородили Ганіткевича Ярослава Володимировича – ученого-медика, дійсного члена Наукового товариства імені Шевченка, м.Львів. Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня – Климус Софію Якимівну - голову Буської районної асоціації інвалідів Львівської обласної асоціації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України». Звання « Заслужений економіст України» присвоєно Бац Оксані Михайлівні – головному бухгалтерові державного підприємства "Санаторій "Кришталевий палац", Львівська область. Звання « Заслужений лікар України» – Юхимів Лілії Степанівні, заступникові генерального директора комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна лікарня».

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter