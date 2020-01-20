Четверо пасажирів побили провідника поїзда за прохання не курити в тамбурі

Інцидент стався в поїзді «Київ – Івано-Франківськ»

Четверо пасажирів вночі 20 січня побили 50-річного провідника поїзда «Київ – Івано-Франківськ» після зауваження, щоб вони припинили курити в тамбурі. Про це повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

«Провіднику поїзда №43 Київ-Івано-Франківськ завдали тілесних ушкоджень четверо пасажирів. Вони курили в тамбурі вагона, тож провідник зробив їм з цього приводу зауваження. У результаті 50-річний залізничник отримав забої обличчя», – йдеться у повідомленні.

У відомстві повідомили, що на станції Львів начальник поїзда викликав по радіозв’язку поліцію, яка затримала зловмисників.

Крім того, в «Укрзалізниці» зазначили, що ведуть переговори з поліцією щодо забезпечення поліцейського супроводу частини пасажирських поїздів.

«Укрзалізниця» неодноразово звертала увагу правоохоронців на необхідність забезпечення громадського порядку в поїздах і вчасного реагування на виклики», – зазначили у відомстві.

До слова, куріння тютюнових виробів у громадських місцях, у тому числі у вагонах поїздів, заборонено згідно зі ст.13 закону про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення.