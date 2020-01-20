Четверо пасажирів побили провідника поїзда за прохання не курити в тамбурі

СуспільствоАндрій Стець, сьогодні, 20:594120

До теми

Четверо пасажирів побили провідника поїзда за прохання не курити в тамбурі
фото з відкритих джерел
Інцидент стався в поїзді «Київ – Івано-Франківськ»

Четверо пасажирів вночі 20 січня побили 50-річного провідника поїзда «Київ – Івано-Франківськ» після зауваження, щоб вони припинили курити в тамбурі. Про це повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

«Провіднику поїзда №43 Київ-Івано-Франківськ завдали тілесних ушкоджень четверо пасажирів. Вони курили в тамбурі вагона, тож провідник зробив їм з цього приводу зауваження. У результаті 50-річний залізничник отримав забої обличчя», – йдеться у повідомленні.

У відомстві повідомили, що на станції Львів начальник поїзда викликав по радіозв’язку поліцію, яка затримала зловмисників.

Крім того, в «Укрзалізниці» зазначили, що ведуть переговори з поліцією щодо забезпечення поліцейського супроводу частини пасажирських поїздів.

«Укрзалізниця» неодноразово звертала увагу правоохоронців на необхідність забезпечення громадського порядку в поїздах і вчасного реагування на виклики», – зазначили у відомстві.

До слова, куріння тютюнових виробів у громадських місцях, у тому числі у вагонах поїздів, заборонено згідно зі ст.13 закону про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Футбольні фанати розгромили вагон електрички «Ніжин – Київ» ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
Залиште відгук