Яна Зінкевич – засновниця медичного батальйону «Госпітальєри» – одна з чотирьох українок, які цьогоріч потрапили до списку молодих лідерів за версією журналу Time

Американський журнал Time включив до списку молодих лідерів Time100 Next чотирьох українок: виконавчу директорку Центру протидії корупції (ЦПК) Дарʼю Каленюк, міністерку економіки Юлію Свириденко, медикиню-волонтерку, засновницю батальйону «Госпітальєри», ветеранку та народну депутатку Яну Зінкевич і підприємицю, засновницю стартапу Flurosat, який надає технологічні послуги аграрному бізнесу в різних країнах світу Анастасію Волкову.

Як йдеться на сайті журналу, Виконавча директорка Центру протидії корупції Дарʼя Каленюк увійшла у номінацію «активісти».

«Каленюк висвітлює російські воєнні злочини, докладно описуючи особисті наслідки для окремих українців. І вона ганьбить олігархів і компанії, які наживаються, вливаючи гроші в російську військову машину», – йдеться у коментарі Кеннета Рота – американського адвоката, правозахисника і письменника у картці номінантки.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко увійшла у номінацію «лідери».

«Міністерка Свириденко є символом стійкості українського народу. З такими молодими, розумними та рішучими лідерами, як вона, на чолі післявоєнне майбутнє України виглядає яскравішим, ніж будь-коли», – йдеться у коментарі міністерки торгівлі США Джини Раймондо у картці номінантки.

Яна ЗінкевичF увійшла в номінацію «активісти». Вона відіграла важливу роль у порятунку українських життів на передовій. 28-річна військова ветеранка очолює цивільний медичний батальйон «Госпітальєри». Під її керівництвом надано допомогу й евакуйовано тисячі військовослужбовців і цивільних.

«"Госпітальєри" зібрали гроші для свого спеціального навчального центру зі спеціальним обладнанням, де команда Зінкевич може підготувати нове покоління волонтерів-парамедиків», – йдеться у коментарі.

Анастасія Волкова, яка увійшла в номінацію «інноватори», є засновницею проєкту Flurosat, що надає технологічні послуги аграрному бізнесу. Штучний інтелект аналізує супутникові фото і прогнозує проблеми, які можуть виникнути з врожаєм. В коментарі у картці номінантки зазначається, що компанія Волкової дає змогу таким гігантам, як General Mills і Kelloggʼs досягати своїх кліматичних цілей.

Time100 Next – список молодих лідерів зі всього світу, який журнал складає з 2019 року. До нього входять митці, медики, урядовці, бізнесмени й науковці. Список не має чіткого вікового обмеження. Як нагадує Forbes, торік до рейтингу TIME100 Next увійшли троє українців: двоє урядовців – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков – а також науковиця-математикиня Марина В’язовська, професорка Швейцарського федерального технологічного інституту. Вона є другою жінкою, яка отримала медаль Філдса – найвищу нагороду для математиків.