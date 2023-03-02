Олена Шевченко стала однією з дванадцяти жінок з усього світу, які відстоюють права людини

Українська ЛГБТ+ активістка та засновниця «Маршу жінок», а також керівниця громадської організації «Інсайт» Олена Шевченко отримала відзнаку «Жінка року» від американського журналу TIME. Про це йдеться на сайті видання, пише в четвер, 2 березня, «Шпальта».

TIME щороку оголошує список із 12 лідерок зі всього світу, які зробили внесок у боротьбу за права людини. Цьогоріч серед них американські акторки Кейт Бланшет, Анжела Бассет, а також футболістка Меган Рапіно, боксерка Рамла Алі та інші.

Статтю про українську активістку журнал назвав «Олена Шевченко бореться за найменш захищені верстви населення України».

Нагадаємо, у квітні 2022-го року на ЛГБТ-активістку та правозахисницю Олену Шевченко напали у Львові.

У грудні 2021 року Олена Шевченко здобула нагороду «Тюльпан прав людини» від посольства Нідерландів в Україні, зазначає «Детектор медіа».