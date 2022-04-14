Невідомий розпилив в обличчя Олені Шевченко перцевий газ

У четвер, 14 квітня, у Львові невідомий напав на ЛГБТ-активістку та голову громадської організації «Інсайт» Олену Шевченко, яка зараз займається волонтерством. Нападник підійшов до активістки поблизу центру розподілу гуманітарної допомоги та розпилив їй в обличчя перцевий газ з балончика. Сама Олена Шевченко пов’язує цей інцидент зі своєю діяльністю щодо захисту прав ЛГБТ.

«Напад не був випадковим! Зловмисник попередньо «привітався» з Оленою, а потім використав перцевий балончик. Зараз вона у безпеці, але страждає від наслідків нападу»,– заявили на сторінці ГО «Інсайт» у Facebook, вимагаючи негайного розслідування.

Олені Шевченко надали допомогу медики швидкої (фото «Інсайту»)

Сама Олена Шевченко розповіла ZAXID.NET, що інцидент трапився близько 11:30 у Львові поблизу організованого їхньою ГО центру надання гуманітарної допомоги.

«Ми тут вже більше місяця. В нас тут шелтери для ЛГБТ-осіб, для жінок з дітьми. Там, де я перебувала сьогодні, розміщений наш центр, де ми збираємо, сортуємо і відправляємо пакунки – адресну допомогу жінкам, дітям, людям з інвалідністю», – розповіла 39-річна активістка.

Поблизу цього центру, каже Олена Шевченко, до неї підійшов незнайомий та порснув в обличчя газом з балончика. «Я цю людину особисто не знаю, але вона цілеспрямовано підійшла, вона мене знає. Я пов’язую цей напад зі своєю діяльністю. Мені дуже шкода, що в такі часи люди продовжують це робити», – розповіла активістка.

З її слів, унаслідок нападу вона отримала опіки очей та обличчя. На місце події викликали поліцію, також активістка вже написала заяву у райвідділ. «Я не знаю, що це був за газ. Але виглядає, що щось важке. В мене опіки, все пече, я не знаю, що буде з моїми очима», – каже вона.

У Львівському обласному центрі екстреної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що отримали виклик про травму голови через спробу пограбування жінки. На місці з’ясувалося, що жінка постраждала від застосування перцевого газу. Їй надали першу допомогу та доправили до лікарні швидкої допомоги, де її оглянули лікарі.

У поліції Львівщини підтвердили ZAXID.NET, що виїжджали виклик з приводу згаданого інциденту. Усі обставини події наразі з’ясовують.

Ще у травні 2016 року 39-річна киянка Олена Шевченко та інші ЛГБТ-активісти організації «Інсайт» намагалися провести у Львові Фестиваль рівності. Усе завершилося сутичками з праворадикалами. Навесні минулого року згадана громадська організація планувала провести ЛГБТ-заходи у Києві та Одесі, однак їхнім намірам перешкодили представники націоналістичної організації.