Націоналісти з руху «Традиція і Порядок» у суботу, 29 травня, зірвали заходи громадської організації «Інсайт» у Києві та Одесі. Про це організація, яка проводила ці заходи, повідомила у Facebook.

У Києві мав відбутися захід на території ком’юніті-центру організації, але «близько 20 агресивно налаштованих молодиків у балаклавах перелізли через огорожу» і з криками «тут збираються збоченці» зірвали захід.

В Одесі кілька представників «Традиції і Порядку» із гаслами, що «фемінізм руйнує сім’ї», намагалися прорватися до приміщення готелю, де читала лекцію на тему фемінізму голова ГО «Інсайт» Олена Шевченко. В обох випадках, кажуть у ГО «Інсайт», людей, які прийшли на захід, вдалося відвести в безпечне місце.

В Одесі ЛГБТ-активісти написали заяву в поліцію й продовжили захід, тоді як у Києві поліція спершу відмовилася приймати заяву про напад, але згодом її прийняла.

Лідер «Традиції і Порядку» Богдан Ходаковський у своєму Telegram-каналі підтвердив, що саме представники його руху зірвали заходи ГО «Інсайт» у Києві та Одесі. Але, на його думку, про зривання заходів не йдеться: мовляв, націоналісти просто прийшли послухати.

До слова, у четвер, 27 травня, невідомі в Києві скоїли напад на відвідувачів прес-показу фільму про права ЛГБТ+ «Будьмо, Гей! Діалоги про гідність», який відбувався у Dialog Hub. Всі 20 гостей отримали легкі опіки очей та кашель, що не зникав приблизно годину, пише «Громадське». Шевченківське райуправління поліції Києва після цього інциденту відкрило справу за фактом хуліганства. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.