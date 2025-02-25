Важливо не плутати бродіння з природною кристалізацією меду – це природне явище, яке не впливає на його якість

Мед – один із небагатьох продуктів, що не має терміну придатності. Однак за неправильних умов зберігання він може забродити. Kobieta Onet розповідає, як зрозуміти, що процес бродіння уже почався.

Важливо не плутати бродіння з природною кристалізацією меду, яка є природним явищем, що не впливає на його якість. Якщо ваш мед кристалізувався, він все ще придатний для вживання та зберігає свої властивості. Цей процес може прискорюватися для деяких видів меду, наприклад, ріпакового. Однак, якщо ви помітили піну, бульбашки або специфічний дріжджовий запах, ймовірно, мед забродив.

Чому мед бродить

Найпоширенішою причиною бродіння меду є передчасне збирання меду – коли він ще не дозрів. Друга причина – неправильне зберігання (наприклад, під впливом сонячних променів або високих температур), що може призвести до зміни хімічного складу продукту.

Зберігайте мед у щільно закритій скляній тарі, в прохолодному та затіненому місці. Оптимальна температура зберігання – 10-20 °C. Якщо мед буде на сонці довгий проміжок часу, він не зіпсується, але втратить частину корисних речовин.

Як розпізнати зброджений мед

Мед, що перебродив, має чітко відмінні характеристики від звичайного. Кислий запах, що нагадує дріжджі або пиво, піниста текстура з бульбашками повітря і випукла кришка банки – безпомилкові ознаки зіпсованого меду. Зіпсований мед виглядає так, ніби він кипить, кислий і непридатний до вживання.

Таку консистенцію не слід плутати з дрібною піною на поверхні меду. Така піна виникає, коли мед не пройшов ретельну фільтрацію або термічну обробку, і не є негативною ознакою. Ключовим є запах, який у випадку ферментованого продукту буде сильним та оцтовим.

Хоча мед, який перебродив, не можна вживати в традиційному вигляді, його все ж можна використовувати. Він корисний у домашніх настоянках, випічці і навіть як замінник дріжджів у рецептах хліба.