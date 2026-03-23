Розігрівання їжі в пластикових контейнерах здається зручним і звичним рішення, але така практика може бути небезпечною для здоров’я. Під впливом високих температур деякі види пластику здатні виділяти шкідливі речовини, які потрапляють у їжу. УНІАН розповідає, чи варто розігрівати їжу в пластиковому контейнері.

Чи можна ставити в мікрохвильовку пластиковий посуд?

Пластик доволі бюджетний синтетичний матеріал, який часто беруть за основу для виготовлення безлічі побутових речей, зокрема для контейнерів. При високій температурі пластик виділяє токсини, тому якщо ви розігрієте страву не в правильному контейнері, можете отруїтись. Але якщо розібратися в деталях, цього можна уникнути.

Який пластик можна гріти в мікрохвильовці?

Зазвичай використовується сім видів пластику, але можна ставити в мікрохвильовку тільки один з них. Для безпечного контейнера важливо, щоб він був виготовлений з поліпропілену. Це легко зрозуміти по позначці – такі контейнери позначені цифрою 5 або буквами ПП/РР.

Ви можете побачити й інші варіанти маркування. Наприклад, пластик позначають також цифрами один, два або чотири – тільки в цьому випадку мова про матеріал, який не може на 100% бути безпечним. Виробник таким чином попереджає, що не несе відповідальності за ваш вибір.

Також є маркування «стоп-слово». Це комбінація цифр три, шість або сім – будь-яка з них попереджає вас, що цей пластик не можна розігрівати. Ці правила також важливо врахувати й при приготуванні їжі.