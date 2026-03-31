Страсний тиждень перед Великоднем вважається особливим періодом для вірян. У цей час, який у 2026 році припадає на 6–11 квітня, люди зосереджуються на духовній підготовці: наводять лад у домі, печуть святкову випічку та налаштовуються на світле свято. Водночас весняні роботи в розпалі, тому питання про роботу на городі постає доволі гостро. Детальніше про це пише ТСН.

Народні прикмети про посадку рослин

Здавна в народі існувало переконання, що у Страсний тиждень не варто турбувати землю. Вважалося, що вона «відпочиває» і не здатна прийняти насіння належним чином. Через це посіяні культури можуть не зійти або дати слабкий урожай.

Кожен день тижня мав свої застереження. Наприклад, посаджене на початку тижня могло постраждати від надмірної вологи, а ближче до середини – від негоди. Саме тому наші предки відкладали польові роботи до завершення свят.

Погляд священників

У церковному вченні немає чіткої заборони на роботу в саду чи на городі в цей період. Фізична праця сама по собі не вважається гріхом. Проте священники радять використати цей час для духовного очищення, молитви та роздумів.

Страсний тиждень – це насамперед про внутрішній стан людини, а не про суворі обмеження. Тому, якщо є можливість відкласти господарські справи, краще присвятити ці дні підготовці до свята.

Чи працювати на Великдень

У сам день Великодня традиційно уникають будь-якої важкої праці. Це час радості, відпочинку та спілкування з рідними. Водночас життєві обставини бувають різними: якщо виникає нагальна потреба щось зробити або допомогти комусь, це не вважається порушенням.