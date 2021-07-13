Нові тролейбуси з кондиціонерами, електробуси, п'ятисекційні трамваї та великогабаритні автобуси. А тепер ще й тролейбуси з автономним ходом до 15 кілометрів. Все це розробки львівського «Електрону», але от купівлю партії зі 100 тролейбусів із автономним ходом депутати міськради впевнено забракували.

Може і справді, вже забагато того нового і недешевого рухомого складу їздить вулицями міста? Чи не втрапимо ми з ними у нову боргову яму? Про це будемо говорити з гостями програми «Стінка на стінку»: депутаткою міської ради Вікторією Довжик та засновником громадської організації «За якісний транспорт» Святославом Товстигою.

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