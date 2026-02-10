Забруднені вікна можуть блокувати значну кількість сонячного світла – а це важливо саме взимку, коли природного світла і так мало

Навіть у холодну пору року, коли дні короткі й погода не надихає на прибирання, миття вікон взимку має сенс та приносить користь. Ideal Home розповідає, чому потрібно мити вікна взимку.

Чому варто мити вікна саме взимку?

Більше світла та тепла у приміщенні.

Забруднені вікна можуть блокувати значну кількість сонячного світла – а це важливо саме взимку, коли природного світла і так мало. Чисті вікна можуть зменшити потребу вмикати опалення так часто або так само інтенсивно, але це не означає, що ви заощадите купу грошей. Вам все одно доведеться вмикати опалення, але завдяки природному теплу сонця ви можете зменшити температуру на кілька градусів.

Менше конденсату та цвілі.

Регулярне миття вікон, особливо з внутрішньої сторони, допомагає зменшити осередки вологи, що утворюються при перепадах температури зовні та всередині приміщення. Також бруд значно затримує вологу, через що може з’явитися цвіль та грибок.

Захист від пошкоджень.

Бруд, пил та погодні умови можуть з часом призвести до пошкодження скляних поверхонь та корозії рам. Періодичне прибирання допомагає оперативно розпізнати ушкодження та подовжити термін їх служби.